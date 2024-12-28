В Запорожье суд обязал местное предприятие обустроить для своих работников укрытие на 150 человек

Из-за неготовности хранилища работники предприятия энергетической отрасли, систематически подвергающиеся враждебным обстрелам, были лишены возможности воспользоваться им по назначению.

Прокуроры Вознесеновской окружной прокуратуры Запорожья в судебном порядке обязали предприятие критической инфраструктуры привести защитное сооружение в готовое к использованию состояние. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

Установлено, что с начала полномасштабного вторжения рф в Украину балансодержатель хранилища, рассчитанного на защиту 150 работников, пренебрегая их безопасностью, не обеспечил его приведение в надлежащее техническое состояние.

Указывается, что из-за неготовности этого объекта работники предприятия энергетической отрасли, систематически подвергающейся враждебным обстрелам, были лишены возможности воспользоваться им по назначению.

Суд, согласившись с доводами прокурора, принял решение, которым подтвердил обоснованность исковых требований об обязательстве балансодержателя обустроить хранилище.

После вступления решения в законную силу прокуратурой будут приняты меры, направленные на его реальное исполнение.

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