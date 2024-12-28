У Запоріжжі суд зобов’язав місцеве підприємство облаштувати для своїх працівників укриття на 150 осіб

Через неготовність сховища працівники підприємства енергетичної галузі, яка систематично піддається ворожим обстрілам, були позбавлені можливості скористатись ним за призначенням.

Прокурори Вознесенівської окружної прокуратури Запоріжжя в судовому порядку зобов’язали підприємство критичної інфраструктури привести захисну споруду в готовий для використання стан. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

Встановлено, що з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну балансоутримувач сховища, розрахованого на захист 150 працівників, нехтуючи їх безпекою, не забезпечив його приведення в належний технічний стан.

Вказується, що через неготовність цього об’єкта працівники підприємства енергетичної галузі, яка систематично піддається ворожим обстрілам, були позбавлені можливості скористатись ним за призначенням.

Суд, погодившись із доводами прокурора, ухвалив рішення, яким підтвердив обґрунтованість його позовних вимог про зобов’язання балансоутримувача облаштувати сховище.

Після набрання рішенням законної сили прокуратурою будуть вжиті заходи, спрямовані на його реальне виконання.

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