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Держпраці пояснила, як звільнити тимчасово непрацездатного працівника за скороченням штату

07:00, 29 грудня 2024
Як звільнити працівника у зв’язку із скороченням штату, якщо з моменту попередження вже пройшло два місяці, але працівник хворіє.
Держпраці пояснила, як звільнити тимчасово непрацездатного працівника за скороченням штату
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Центрально-Західного міжрегіонального управління Держпраці роз’яснило, як звільнити працівника у зв’язку із скороченням штату, якщо з моменту попередження вже пройшло два місяці, але працівник хворіє.

Так, у період дії воєнного стану допускається звільнення працівника з ініціативи роботодавця у період його тимчасової непрацездатності, а також у період перебування працівника у відпустці (крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) із зазначенням дати звільнення, яка є першим робочим днем, наступним за днем закінчення тимчасової непрацездатності, зазначеним у документі про тимчасову непрацездатність, або першим робочим днем після закінчення відпустки.

Раніше ми повідомляли, як відрізнити трудові та цивільно-правові відносини.

Також відомо, у яких випадках роботодавець звільняється від відповідальності за невиплату зарплати.

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звільнення Держпраці

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