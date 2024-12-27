Практика судів
  1. В Україні

У яких випадках роботодавець звільняється від відповідальності за невиплату зарплати — відповідь Держпраці

23:59, 27 грудня 2024
Роботодавець звільняється від відповідальності, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.
У яких випадках роботодавець звільняється від відповідальності за невиплату зарплати — відповідь Держпраці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Управління інспекційної діяльності Держпраці у Вінницькій області роз’яснило, в яких випадках роботодавець звільняється від відповідальності за невиплату зарплати.

«Заробітна плата має виплачуватися не менше двох разів на місяць. Це норма. Але зараз ми маємо справу із форс-мажорними обставинами. Якщо виплата здійснюється через установи банків – то об’єктивних підстав для невиплати заробітної плати набагато менше, ніж при виплаті заробітної плати у касі підприємства», — вказали в Держпраці.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати.

Роботодавець звільняється від відповідальності за порушення зобов’язання щодо строків оплати праці, якщо доведе, що це порушення сталося внаслідок ведення бойових дій або дії інших обставин непереборної сили.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зарплата Держпраці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни до правил перетину кордону військовозобов’язаними водіями

Уряд передбачив, що пропуск військовозобов’язаного водія, який здійснює перевезення вантажів гуманітарної допомоги здійснюється за умови прийняття військовими адміністраціями рішень щодо включення відомостей про водія до Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Кабмін вніс зміни у постанову щодо обчислення вислуги років для призначення пенсій звільненим військовослужбовцям

Дію постанови поширили на осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань.

Бюро економічної безпеки буде аналізувати ризики у сфері економіки, які призводять до її тінізації

Кабмін уповноважив БЕБ проаналізувати фактори тінізації економіки і постійно збирати відповідні дані.

Кабмін запроваджує перевірку «чорнобильських» пенсій у 2025 році

«Чорнобильська пенсія», тобто, доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення, буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік.

Кабмін затвердив перелік посад військовослужбовців, зокрема, у СБУ, які повинні знати англійську мову

На певні посади військової служби можна буде призначити лише зі знанням англійської мови.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Жежера
    Олена Жежера
    голова Оболонського районного суду міста Києва
  • Олег Карплюк
    Олег Карплюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області