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В каких случаях работодатель освобождается от ответственности за невыплату зарплаты – ответ Гоструда

23:59, 27 декабря 2024
Работодатель освобождается от ответственности, если докажет, что это нарушение произошло вследствие ведения боевых действий или других обстоятельств непреодолимой силы.
В каких случаях работодатель освобождается от ответственности за невыплату зарплаты – ответ Гоструда
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Управление инспекционной деятельности Гоструда в Винницкой области разъяснило, в каких случаях работодатель освобождается от ответственности за невыплату зарплаты.

«Заработная плата должна выплачиваться не менее двух раз в месяц. Это норма. Но сейчас мы имеем дело с форс-мажорными обстоятельствами. Если выплата осуществляется через учреждения банков, то объективных оснований для невыплаты заработной платы намного меньше, чем при выплате заработной платы в кассе предприятия», — указали в Гоструда.

В соответствии со статьей 10 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» работодатель должен принимать все возможные меры для обеспечения реализации права работников на своевременное получение заработной платы.

Работодатель освобождается от ответственности за нарушение обязательства по срокам оплаты труда, если докажет, что это нарушение произошло в результате ведения боевых действий или действия других обстоятельств непреодолимой силы.

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зарплата Гоструда

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