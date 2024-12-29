Практика судов
  1. В Украине

Гоструда объяснила, как уволить временно нетрудоспособного работника по сокращению штата

07:00, 29 декабря 2024
Как уволить работника в связи с сокращением штата, если с момента предупреждения уже прошло два месяца, но работник болеет.
Гоструда объяснила, как уволить временно нетрудоспособного работника по сокращению штата
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, как уволить работника в связи с сокращением штата, если с момента предупреждения уже прошло два месяца, но работник болеет.

Так, в период действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста) с указанием даты увольнения, которая является первым рабочим днем, следующим за днем ​​окончания временной нетрудоспособности, указанной в документе о временной нетрудоспособности, или первым рабочим днем ​​после окончания отпуска.

Раньше мы сообщали, как отличить трудовые и гражданско-правовые отношения.

Также известно, в каких случаях работодатель освобождается от ответственности за невыплату заработной платы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

увольнение Гоструда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты предлагают создать Киберсилы ВСУ, которые смогут привлекать киберрезервистов без статуса военнослужащих

Киберсилы будут действовать под непосредственным военным руководством Главнокомандующего ВСУ, а на политическом уровне – под общим руководством Президента как Верховного Главнокомандующего ВСУ.

В Раде зарегистрировали законопроект о разрешении на выезд из Украины на обучение

Как ранее объяснял соавтор законопроекта, речь идет о выезде на обучение в зарубежные вузы мужчин до 25 лет.

Кабмин одобрил законопроект о создании в Украине Высшего административного суда

Новый Высший административный суд, который предлагается создать по требованию МВФ, не следует путать с Высшим административным судом, осуществлявшим правосудие до декабря 2017 года.

В Уголовный кодекс введен порядок применения специальной конфискации к юридическим лицам

Новый закон вводит возможность применения специальной конфискации к юридическому лицу.

Для всех пищевых продуктов будет цена за килограмм или за литр – депутаты внесли евроинтеграционный законопроект

В настоящее время украинское законодательство не содержит четких требований по обязательному указанию цены за единицу товара, что усложняет потребителям возможность осуществления сознательного выбора и сравнения цен на товары.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду