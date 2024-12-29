Гоструда объяснила, как уволить временно нетрудоспособного работника по сокращению штата

Как уволить работника в связи с сокращением штата, если с момента предупреждения уже прошло два месяца, но работник болеет.

Центрально-Западное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, как уволить работника в связи с сокращением штата, если с момента предупреждения уже прошло два месяца, но работник болеет.

Так, в период действия военного положения допускается увольнение работника по инициативе работодателя в период его временной нетрудоспособности, а также в период пребывания работника в отпуске (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста) с указанием даты увольнения, которая является первым рабочим днем, следующим за днем ​​окончания временной нетрудоспособности, указанной в документе о временной нетрудоспособности, или первым рабочим днем ​​после окончания отпуска.

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