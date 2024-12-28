Як відрізнити трудові та цивільно-правові відносини — роз’яснення

Якщо роботодавцю потрібно виконати певний обсяг роботи, тоді він вправі укласти один із цивільно-правових договорів.

Південно-Західного міжрегіонального управління Держпраці розповіла, як уникнути підміни трудових відносин цивільно-правовими.

Щоби відрізнити трудові відносини від цивільно – правових, найманому працівникові варто запитати, з якою метою суб’єкт господарювання укладає з ним саме таку форму договору.

Якщо потрібно виконати певний обсяг роботи і працівник, як виконавець, зобов’язуєтеся забезпечити замовнику ці результат самостійно, тоді він вправі укласти один із цивільно-правових договорів: договір підряду, договір про надання послуг або інший.

Якщо ж йдеться про систематичне виконання обов’язків, які належать до конкретної посади, спеціальності чи трудової функції на підприємстві, в установі, організації і потребують присутності на робочому місці за визначеним графіком, а роботодавець організовує процес роботи, дає вказівки та контролює виконання – тоді це трудові відносини між працівником і роботодавцем.

Крім того, ви є найманим працівником, якщо:

виконуєте роботу в інтересах однієї особи чи організації;

користуєтеся обладнанням, матеріалами та приміщенням замовника;

після виконання завдання трудова діяльність продовжується;

отримуєте фіксовану винагороду за процес роботи, а не за результат;

діяльність впорядкована робочим графіком і таке інше.

У Держпраці нагадали, що за цивільно-правовим договором (угодою) немає роботодавців і працівників. Є виконавець, який зобов’язується виконати певну роботу або надати послугу, і замовник, який приймає роботу й оплачує її.

Такі взаємовідносини можуть укладатися між будь-якими юридичними або фізичними особами і регулюються Цивільним кодексом України. На них не поширюється дія трудового законодавства.

Предметом договору є кінцевий результат, а не процес його досягнення. Обидві сторони – незалежні й рівноправні.

Замовник не має піклуватися про умови праці, надавати робоче місце й обладнання, оплачувати лікарняні, відпустки тощо. Виконавець самостійно організовує роботу і відповідає за її вчасне виконання.

Розмір винагороди й термін оплати визначаються угодою сторін, а не законодавством.

Цивільно-правовий договір укладається для виконання разових, а не систематичних робіт.

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