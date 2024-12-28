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У МОЗ пояснили, кому потрібно буде проходити повторний огляд після ліквідації МСЕК

22:29, 28 грудня 2024
У МОЗ роз’яснили питання повторного огляду людей з інвалідністю після ліквідації МСЕК.
У МОЗ пояснили, кому потрібно буде проходити повторний огляд після ліквідації МСЕК
Фото: armyinform.com.ua
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Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацює цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.

Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що останніми днями в мережі поширюється недостовірна інформація про те, що з 1 січня люди з інвалідністю будуть мобілізовані через те, що ліквідували МСЕКи, а замість них спеціальні комісії скасовуватимуть отримані раніше статуси.

У МОЗ наголосили:

  1. Інформація про те, що всі чоловіки з інвалідністю віком 25-60 років мають пройти переогляд щодо встановлення інвалідності, НЕ відповідає дійсності.

Ця категорія людей проходитиме повторний огляд виключно у випадку, якщо протягом 2022-2024 років вони мали пройти його, але не змогли з поважних причин та відповідно до винятків у законодавстві на час воєнного стану.

  1. І МСЕК, і експертні команди з лікарів-практиків, які їх замінять з 1 січня 2025 року, встановлюють чи скасовують інвалідність виключно на основі підстав і критеріїв, визначених у законодавстві.

Також у відомстві зазначили, що усі люди, які мають статус інвалідності, продовжують отримувати пільги, послуги, допомогу та, зокрема, відстрочку від мобілізації, на підставі висновку МСЕК протягом терміну його дії.

«Винятки становлять тільки незаконні рішення про встановлення інвалідності, щодо яких відкриті кримінальні справи, встановлені докази незаконності, наявні судові рішення», - заявили у МОЗ.

Щодо проходження повторних оглядів:

1) усі, хто має обмеження повсякденного функціонування, тобто законні підстави для статусу інвалідності, проходитимуть оцінювання експертною командою лікарів-практиків у передбачений строк;

2) якщо інвалідність встановлено безстроково, оцінювання проходити не обов'язково, лише за власним бажанням: усі пільги, гарантії та виплати залишаються в силі;

3) якщо людина протягом 2022-2024 років мала пройти повторний огляд, але не змогла його пройти з поважних причин та відповідно до винятків, передбачених у законодавстві на час воєнного стану, то його потрібно буде пройти:

чоловікам 25-60 років з 2 або 3 групою інвалідності – до 1 листопада 2025 року;

усім іншим пацієнтам (за винятком перелічених нижче випадків) – до 1 квітня 2026 року.

Винятки — неможливість повторного огляду з таких причин:

люди перебувають на територіях, на яких ведуться бойові дії, або на тимчасово окупованих територіях;

пацієнти з важкими порушеннями функцій організму (не мають кінцівки або якогось з парних органів, не чують або не бачать, мають онкологічне або психічне захворювання);

чинні військовослужбовці ЗСУ та інших військових формувань – для них статус інвалідності залишається чинним на період проходження військової служби та протягом 60 днів з дати звільнення зі служби.

Також ми писали, як пацієнтам подавати документи та які строки повторних оглядів у новій системі оцінювання функціонування та як військовослужбовцю оформити групу інвалідності у новій системі, яка замінить МСЕК.

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МОЗ МСЕК

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