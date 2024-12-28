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Володимир Зеленський обговорив з президентом Азербайджану авіакатастрофу під Актау

15:55, 28 грудня 2024
Лідери домовились активізувати двосторонні контакти найближчим часом.
Володимир Зеленський обговорив з президентом Азербайджану авіакатастрофу під Актау
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Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим авіакатастрофу Azerbaijani Airlines під Актау.

Володимир Зеленський висловив співчуття Ільхаму Алієву та азербайджанському народові у зв'язку з катастрофою рейсу J2-8243 Azerbaijani Airlines.

Глава держави наголосив, що наразі ключовим пріоритетом є ретельне розслідування, яке «дасть відповіді на всі питання про те, що сталося насправді».

«Росія має надати чіткі пояснення та припинити поширювати дезінформацію. На фото й відео чітко видно пошкодження фюзеляжу літака, зокрема пробоїни та вм'ятини, які дуже нагадують удар ракетою ППО», – зазначив Президент.

Зеленський також додав, що Україна підтримає Азербайджан у цій ситуації всіма необхідними засобами. До того ж країни домовились активізувати двосторонні контакти найближчим часом.

Як відомо, 25 грудня в казахстанському місті Актау впав літак, який летів із Баку до Грозного.

Також оприлюднили відео з місця падіння літака у Казахстані.

Крім того, у Білому домі заявили про ознаки того, що азербайджанський літак уразила російська ППО.

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президент Володимир Зеленський

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