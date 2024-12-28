Владимир Зеленский обсудил с президентом Азербайджана авиакатастрофу под Актау

Лидеры договорились активизировать двусторонние контакты в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым авиакатастрофу Azerbaijani Airlines под Актау.

Владимир Зеленский выразил соболезнования Ильхаму Алиеву и азербайджанскому народу в связи с крушением рейса J2-8243 Azerbaijani Airlines.

Глава государства подчеркнул, что сейчас ключевым приоритетом является тщательное расследование, которое «даст ответы на все вопросы о том, что произошло на самом деле».

«Россия должна предоставить четкие объяснения и прекратить распространение дезинформации. На фото и видео четко видно повреждение фюзеляжа самолета, в частности пробоины и вмятины, очень напоминающие удар ракетой ПВО», – отметил Президент.

Зеленский также добавил, что Украина поддержит Азербайджан в этой ситуации всеми необходимыми средствами. К тому же, страны договорились активизировать двусторонние контакты в ближайшее время.

Как известно, 25 декабря в казахстанском городе Актау упал самолет, летевший из Баку в Грозный.

Опубликовано видео с места падения самолета в Казахстане.

Кроме того, в Белом доме заявили о признаках того, что азербайджанский самолет поразила российская ПВО.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.