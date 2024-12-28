Є ознаки того, що азербайджанський літак уразила російська ППО, — Білий дім

Проте у Білому домі не стали вдаватися в подальші деталі щодо авіакатастрофи.

Фото: AP

Радник із комунікацій з питань національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США мають дані про те, що катастрофу літака Azerbaijan Airlines могла спричинити російська протиповітряна оборона. Про це він сказав під час брифінгу 27 грудня.

«Ми… бачили деякі ранні ознаки, які точно вказують на ймовірність того, що літак був збити російськими системами протиповітряної оборони», – сказав Кірбі.

Проте він не став вдаватися в подальші деталі, вказавши на те, що триває розслідування.

За словами Кірбі, Білий дім запропонував свою допомогу в розслідуванні, якщо вона знадобиться.

Як відомо, 25 грудня в казахстанському місті Актау впав літак, який летів із Баку до Грозного.

Також оприлюднили відео з місця падіння літака у Казахстані.

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