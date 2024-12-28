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У Києві 28 грудня діятимуть графіки відключення світла — коли не буде електроенергії

10:55, 28 грудня 2024
У столиці графіки стабілізаційних відключень розділені на 6 груп.
У Києві 28 грудня діятимуть графіки відключення світла — коли не буде електроенергії
Фото: freepik.com
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У суботу, 28 грудня, у Києві графіки стабілізаційних відключень розділені на 6 груп, а кожна з них ще на 2 підгрупи. Відключення в столиці застосовують згідно з розпорядженнями Укренерго.

Сьогодні заходи обмеження споживання для побутових споживачів застосовуються так:

08:00 – 17:00 – пів черги відключень.

У ДТЕК, своєю чергою, опублікували графіки відключень світла для Києва на 28 грудня.

Згодом у Київ Цифровий повідомляли, що світло вимикатимуть у столиці з 10:00 до 18:00.

Проте пізніше у Київ Цифровий повідомили, що прогнозований час відключень електроенергії сьогодні – з 15:00 до 17:00. Нового графіку від ДТЕК наразі немає.  

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Київ світло графіки відключень світла

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