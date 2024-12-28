Практика судов
  1. В Украине

В Киеве 28 декабря будут действовать графики отключения света — когда не будет электроэнергии

10:55, 28 декабря 2024
В столице графики стабилизационных отключений разделены на 6 групп.
В Киеве 28 декабря будут действовать графики отключения света — когда не будет электроэнергии
Фото: freepik.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В субботу, 28 декабря, в Киеве графики стабилизационных отключений разделены на 6 групп, а каждая из них еще на 2 подгруппы. Отключения в столице применяют согласно распоряжениям Укрэнерго.

Сегодня меры ограничения потребления для бытовых потребителей применяются следующим образом:

08:00 – 17:00 – полочереди отключений.

В ДТЭК в свою очередь опубликовали графики отключений света для Киева и области на 28 декабря.

Позже в Киев Цифровой сообщали, что свет будут выключать в столице с 10:00 до 18:00.

Однако еще через время в Киеве Цифровому сообщили, что прогнозируемое время отключений электроэнергии сегодня – с 15:00 до 17:00. Нового графика от ДТЭК пока нет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев свет графики отключений света

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия обратился к Кабмину о предоставлении льготных кредитов на жилье для членов ВСП, ВККС, работников их секретариатов, ГСА и Школы судей

Высший совет правосудия решил обратиться к правительству, чтобы оно включило в перечень льготных категорий для доступной ипотеки членов Высшего совета правосудия, ВККС и работников их секретариатов, членов их семей, работников Государственной судебной администрации и ее теруправлений, работников Школы судей, а также судей и работников аппаратов.

Решение о торговле алкоголем местная администрация должна согласовывать с военным командованием – Кабмин

Кабмин утвердил порядок запрета торговли алкогольными напитками в определенное время суток.

МВФ требует от Украины упростить работу НАБУ и САП, отменив закрытие уголовных дел из-за истечения сроков расследования

В обновленном Меморандуме с МВФ Украине указывается на необходимость изменить УПК и отменить обязательное закрытие досудебного расследования в связи с истечением его сроков после сообщения лицу о подозрении.

ВККС отказала в командировке судье, который сам захотел перевестись в Херсон, хотя других желающих не было

В Комиссии сообщили, что добровольное командирование судей, уже командированных в другие суды, пока невозможно.

На судью ВАКС Виктора Маслова открыто дисциплинарное дело по основаниям нарушения права подозреваемого на защиту

Судья ВАКС Виктор Маслов запретил подозреваемому общаться «с кем-либо» – дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное дело, а защита ставит вопрос о профессиональной компетентности судьи Антикорсуда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Жежера
    Олена Жежера
    голова Оболонського районного суду міста Києва
  • Олег Карплюк
    Олег Карплюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області