В Киеве 28 декабря будут действовать графики отключения света — когда не будет электроэнергии

В столице графики стабилизационных отключений разделены на 6 групп.

Фото: freepik.com

В субботу, 28 декабря, в Киеве графики стабилизационных отключений разделены на 6 групп, а каждая из них еще на 2 подгруппы. Отключения в столице применяют согласно распоряжениям Укрэнерго.

Сегодня меры ограничения потребления для бытовых потребителей применяются следующим образом:

08:00 – 17:00 – полочереди отключений.

В ДТЭК в свою очередь опубликовали графики отключений света для Киева и области на 28 декабря.

Позже в Киев Цифровой сообщали, что свет будут выключать в столице с 10:00 до 18:00.

Однако еще через время в Киеве Цифровому сообщили, что прогнозируемое время отключений электроэнергии сегодня – с 15:00 до 17:00. Нового графика от ДТЭК пока нет.

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