НБУ оновив вимоги до функціонування Єдиної централізованої бази даних автоцивілки

Вимоги оновлено відповідно до закону про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, що набирає чинності з 1 січня.

Національний банк України повідомив, що оновив вимоги до функціонування Єдиної централізованої бази даних договорів про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Вимоги оновлено відповідно до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (далі – Закон), що набирає чинності з 1 січня 2025 року та передбачає перехід на укладення договорів автоцивілки виключно в електронній формі з 1 січня 2026 року.

Положення про функціонування Єдиної централізованої бази даних щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі – Положення) встановлює, зокрема:

вимоги до функціонування Бази, уключаючи вимоги щодо забезпечення Моторним (транспортним) страховим бюро України (далі – МТСБУ) безперервного функціонування Бази, а також захисту інформації, що міститься в Базі;

актуалізований мінімальний перелік інформації, яка повинна вноситися в Базу страховиками ‒ членами МТСБУ, а також МТСБУ (в частині регламентних виплат), та строки її внесення.

Вимоги Положення поширюються на страховиків ‒ членів МТСБУ та МТСБУ.

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