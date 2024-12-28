У Києві через прорив труби посеред вулиці утворився фонтан, відео

Через масштабний прорив обмежили рух частиною вулиць.

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У п’ятницю, 27 грудня, у Дніпровському районі столиці прорвало трубу, через що посеред вулиці утворився фонтан. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах та оприлюднили відео.

Київводоканал вже локалізував витік з колодязя на вулиці Гната Хоткевича. На місці працювали аварійні бригади.

Через масштабний прорив обмежили рух частиною вулиць.

«У зв’язку з витоком води обмежено рух транспорту ділянкою вул. Гната Хоткевича від вул. Гетьмана Павла Полуботка до вул. Вінстона Черчилля», - заявили у столичній поліції.

Крім того, обмежено проїзд на вулицю Краківську.

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