Практика судов
  1. Видео
  2. / В Украине

В Киеве из-за прорыва трубы посреди улицы образовался фонтан, видео

10:37, 28 декабря 2024
Из-за масштабного прорыва ограничили движение частью улиц.
В Киеве из-за прорыва трубы посреди улицы образовался фонтан, видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В пятницу, 27 декабря, в Днепровском районе столицы прорвало трубу, из-за чего посреди улицы образовался фонтан. Об этом сообщили местные жители в соцсетях и обнародовали видео.

Киевводоканал уже локализовал утечку из колодца на улице Гната Хоткевича.

Из-за масштабного прорыва ограничили движение частью улиц.

«В связи с утечкой воды ограничено движение транспорта по участку ул. Игната Хоткевича от ул. Гетмана Павла Полуботка на ул. Уинстона Черчилля», - заявили в столичной полиции.

Кроме того, ограничен проезд на улицу Краковскую.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин одобрил законопроект об исключении истечения сроков досудебного расследования после уведомления о подозрении как основания для закрытия производства

Законопроект предусматривает исключение такого основания для закрытия уголовного производства как истечение сроков досудебного расследования, определенных статьей 219 УПК, после уведомления о подозрении.

Вдохновляющие речи командира не помогли – военнослужащие сбежали из части, но суд заступился за офицера

Информирование об успехах на фронте, ежедневные вдохновляющие речи, просмотр патриотических фильмов и политическая информация не помогли удержать дисциплину в подразделении, но спасли командира роты от собственного руководства.

Как будет работать Служба дисциплинарных инспекторов: опубликован текст Положения

Жалобы на судей в порядке приоритетности, 30 дней на открытие или отказ в открытии дисциплинарного дела, проверка судей, подавших заявления об отставке.

Апелляционный суд оставил в силе приговор за уклонение от призыва, не исследовав наличие у мужчины статуса УБД, удаления селезенки и травмы ключицы – Верховный Суд направил дело на новое рассмотрение

Верховный Суд указал, что апелляционный суд должен был исследовать наличие у мужчины статуса участника боевых действий и обстоятельства, связанные с удалением у него селезенки и получением травмы ключицы.

Военные вернулись из СОЧ, но снова массово сбежали из подразделения – командир роты попросил, чтобы его не наказывали за это

Командир роты рассказал суду, что не смог справиться с немотивированными военнослужащими и не понимает, как их контролировать.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Лесько
    Алла Лесько
    суддя Верховного Суду у відставці
  • Наталія Полях
    Наталія Полях
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Сергій Кальченко
    Сергій Кальченко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради Україні