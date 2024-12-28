Для объектов критической инфраструктуры утвердили новые рекомендации и форму плана защиты от киберугроз

Документ устанавливает современные стандарты кибербезопасности с учетом современных вызовов в сфере информационной безопасности.

Фото: facebook.com/dsszzi

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины и Служба безопасности Украины утвердили новые рекомендации и форму плана защиты от киберугроз для объектов критической инфраструктуры (ОКИ).

Отмечается, что совместный приказ №627/772 от 19 декабря 2024 года устанавливает современные стандарты кибербезопасности, учитывая современные вызовы в сфере информационной безопасности.

Документ содержит обновленные шаблоны планов, обязательную оценку рисков, учет зависимостей между объектами инфраструктуры и адаптацию к новым угрозам.

«Специалисты ОКИ должны актуализировать свои планы защиты в соответствии с новыми требованиями. Это повысит эффективность защиты критически важных объектов, от которых зависят предоставление жизненно важных услуг для наших граждан и их безопасность», - заявили в Госспецсвязи.

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