Для об’єктів критичної інфраструктури затвердили нові рекомендації та форму плану захисту від кіберзагроз

Документ встановлює сучасні стандарти кібербезпеки, враховуючи сучасні виклики у сфері інформаційної безпеки.

Фото: facebook.com/dsszzi

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України та Служба безпеки України затвердили нові рекомендації та форму плану захисту від кіберзагроз для об’єктів критичної інфраструктури (ОКІ).

Зазначається, що спільний наказ № 627/772 від 19 грудня 2024 року встановлює сучасні стандарти кібербезпеки, враховуючи сучасні виклики у сфері інформаційної безпеки.

Документ містить оновлені шаблони планів, обов’язкову оцінку ризиків, врахування залежностей між об’єктами інфраструктури та адаптацію до нових загроз. Змінено порядок затвердження планів: тепер вони мають погоджуватися послідовно з Держспецзв’язку та СБУ.

«Фахівці ОКІ, повинні актуалізувати свої плани захисту відповідно до нових вимог. Це підвищить ефективність захисту критично важливих об’єктів, від яких залежать надання життєво важливих послуг для наших громадян та їх безпека», - заявили в Держспецзв’язку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.