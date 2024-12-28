Новий закон про автоцивілку набере чинності 1 січня — як зросте вартість полісів

З 1 січня «стеля» виплат за шкоду життю та здоров’ю підвищується до 500 тис. грн, майну – до 250 тис. грн.

Як відомо, Верховна Рада збільшила страхові суми відповідальності власників авто і розширила застосування європротоколу.

Новий закон про автоцивілку, що буде введено в дію за кілька днів, з 1 січня 2025 року, вже встиг обрости міфами. У НБУ розвіяли деякі з них:

Міф перший: з початку року поліси «автоцивілки» одразу зростуть у ціні у 2-2,5 рази

Ні. Новий закон дійсно дає певну свободу страховикам у питанні визначення вартості поліса, яка залежатиме від персональної історії водія. Отже, підвищення ціни передусім стосуватиметься клієнтів, що мали негативну історію потрапляння в ДТП чи належать до категорії водіїв, які з більшою вірогідністю стануть учасниками ДТП (наприклад, водії з незначним стажем водіння або у великих містах).

Масштаби такого підвищення, за попередніми оцінками, в умовах високої конкуренції цього ринку становитимуть близько 25-30%. Важливо, що новий закон не припиняє дію чинних полісів, а стосується лише нових. І для пільгових категорій зберігається можливість оформлення поліса за 50% його вартості.

Міф другий: з початку року паперові поліси стануть недійсними

Ні. Перехід на електронний формат договорів «автоцивілки» здійснюватиметься поступово. Лише за рік, з 1 січня 2026 року, очікується остаточний перехід від паперових до електронних полісів з обов’язковим внесенням до електронної централізованої бази даних Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Це остаточно залишить в минулому практику укладання паперових договорів у «фургончиках» та численні випадки шахрайства.

Міф третій: новий закон суттєво ускладнить продаж полісів

Ні. Ми дійсно налаштовані припинити напівлегальну торгівлю полісами за цінами нижче ринкових, що багато років спотворювала конкуренцію, та докорінно змінюємо регулювання діяльності страхових посередників. Однак, за оцінками НБУ, більшість компаній на ринку спроможні виконати нові вимоги, зокрема в частині захисту прав споживачів, та готові до збільшення кількості клієнтів за рахунок витіснення з ринку недобросовісних гравців.

На нашу думку, новий закон має перетворити популярний страховий продукт з формального папірця для поліції на дієвий інструмент покриття ризиків автовласника, адже містить такі корисні новації:

▪ скасування коефіцієнта зносу та введення принципу, що страхове відшкодування має забезпечити приведення автомобіля до стану, в якому він був до ДТП;

▪ запровадження прямого врегулювання шкоди автомобілю внаслідок ДТП, або можливості потерпілого звернутися за страховою виплатою до свого страховика;

▪ обмеження граничного строку рішення про страхову виплату терміном у 90 днів та впровадження пені до страховика за порушення такого строку;

▪ скасування обмеження максимальної суми страхового відшкодування за європротоколом;

▪ здійснення виплат МТСБУ замість страховика, якому анульовано ліцензію, ще до завершення відповідної судової справи про банкрутство та остаточної ліквідації.

Крім того, новий закон має ще на кілька кроків наблизити український страховий ринок до європейських правил, адже передбачає поступове підвищення максимальних розмірів страхового відшкодування до рівня ЄС.

Вже з 1 січня 2025 року «стеля» виплат за шкоду життю та здоров’ю підвищується до 500 тис. грн, майну – до 250 тис. грн.

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