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В Україні з'явилося нове державне свято

09:42, 28 грудня 2024
21 травня в Україні відзначатиметься День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття.
В Україні з'явилося нове державне свято
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В Україні запровадили ще одне державне свято. День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття відзначатиметься щорічно 21 травня. Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський.

«Установити в Україні День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття, який відзначати щорічно 21 травня», - сказано в указі.

Зазначається, що метою нового свята є зміцнення єдності і злагоди українського народу. А також сприяння вільному розвитку культурного розмаїття корінних народів і національних меншин України.

Про нове свято розповів Володимир Зеленський на зустрічі з представниками національних спільнот і корінних народів України.

«21 травня буде День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття. Це не тільки ваш… я вважаю, що це важливо для всієї України, але це ваш день, щоб підкреслити те, що ми в Україні маємо і обов’язково збережемо наше уміння бути разом, разом незалежними українцям», - сказав Зеленський.

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Володимир Зеленський свято

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