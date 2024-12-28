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В Украине появился новый государственный праздник

09:42, 28 декабря 2024
21 мая в Украине будет отмечается День межнационального согласия и культурного разнообразия.
В Украине появился новый государственный праздник
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В Украине был введен еще один государственный праздник. День межнационального и культурного разнообразия будет отмечаться ежегодно 21 мая. Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

«Установить в Украине День межнационального согласия и культурного разнообразия, который отмечать ежегодно 21 мая», - говорится в указе.

Отмечается, что целью нового праздника есть укрепление единства и согласия украинского народа. А также содействие свободному развитию культурного разнообразия коренных народов и национальных меньшинств Украины.

О новом празднике рассказал Владимир Зеленский на встрече с представителями национальных сообществ и коренных народов Украины.

«21 мая будет День межнационального согласия и культурного разнообразия. Это не только ваш… я считаю, что это важно для всей Украины, но это ваш день, чтобы подчеркнуть, что мы в Украине имеем и обязательно сохраним наше умение быть вместе, вместе независимыми украинцам», - сказал Зеленский.

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Владимир Зеленский свято

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