Есть признаки того, что азербайджанский самолет поразило российское ПВО, — Белый дом

Однако в Белом доме не стали вдаваться в дальнейшие детали авиакатастрофы.

Фото: AP

Советник по коммуникациям по вопросам национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США есть данные о том, что к катастрофе самолета Azerbaijan Airlines могла повлечь российская противовоздушная оборона. Об этом он сказал во время брифинга 27 декабря.

«Мы… видели некоторые ранние признаки, точно указывающие на вероятность того, что самолет был сбит российскими системами противовоздушной обороны», – сказал Кирби.

Однако он не стал вдаваться в дальнейшие детали, указав на то, что идет расследование.

По словам Кирби, Белый дом предложил свою помощь в расследовании, если она потребуется.

Как известно, 25 декабря в казахстанском городе Актау упал самолет, летевший из Баку в Грозный.

Опубликовано видео с места падения самолета в Казахстане.

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