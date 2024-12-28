Практика судов
  1. В мире

Есть признаки того, что азербайджанский самолет поразило российское ПВО, — Белый дом

12:07, 28 декабря 2024
Однако в Белом доме не стали вдаваться в дальнейшие детали авиакатастрофы.
Есть признаки того, что азербайджанский самолет поразило российское ПВО, — Белый дом
Фото: AP
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Советник по коммуникациям по вопросам национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что у США есть данные о том, что к катастрофе самолета Azerbaijan Airlines могла повлечь российская противовоздушная оборона. Об этом он сказал во время брифинга 27 декабря.

«Мы… видели некоторые ранние признаки, точно указывающие на вероятность того, что самолет был сбит российскими системами противовоздушной обороны», – сказал Кирби.

Однако он не стал вдаваться в дальнейшие детали, указав на то, что идет расследование.

По словам Кирби, Белый дом предложил свою помощь в расследовании, если она потребуется.

Как известно, 25 декабря в казахстанском городе Актау упал самолет, летевший из Баку в Грозный.

Опубликовано видео с места падения самолета в Казахстане.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

США Казахстан

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Наличие у семьи мужчины статуса многодетной, и содержание трех детей, один из которых достиг совершеннолетия, не предоставляют ему права на отсрочку – Верховный Суд

Верховный Суд назвал условия приобретения военнообязанным, на иждивении которого находятся трое детей, права на отсрочку.

Право полиции задерживать граждан, находящихся на улице в комендантский час, закрепят законодательно

В Украине введут штрафы за нарушение комендантского часа и пребывание в населенных пунктах, где проводится эвакуация.

Высший совет правосудия обратился к Кабмину о предоставлении льготных кредитов на жилье для членов ВСП, ВККС, работников их секретариатов, ГСА и Школы судей

Высший совет правосудия решил обратиться к правительству, чтобы оно включило в перечень льготных категорий для доступной ипотеки членов Высшего совета правосудия, ВККС и работников их секретариатов, членов их семей, работников Государственной судебной администрации и ее теруправлений, работников Школы судей, а также судей и работников аппаратов.

Решение о торговле алкоголем местная администрация должна согласовывать с военным командованием – Кабмин

Кабмин утвердил порядок запрета торговли алкогольными напитками в определенное время суток.

На судью ВАКС Виктора Маслова открыто дисциплинарное дело по основаниям нарушения права подозреваемого на защиту

Судья ВАКС Виктор Маслов запретил подозреваемому общаться «с кем-либо» – дисциплинарная палата Высшего совета правосудия открыла дисциплинарное дело, а защита ставит вопрос о профессиональной компетентности судьи Антикорсуда.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Жежера
    Олена Жежера
    голова Оболонського районного суду міста Києва
  • Олег Карплюк
    Олег Карплюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області