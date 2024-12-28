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Как отличить трудовые и гражданско-правовые отношения — разъяснение

17:07, 28 декабря 2024
Если работодателю нужно выполнить определенный объем работы, то он вправе заключить один из гражданско-правовых договоров.
Как отличить трудовые и гражданско-правовые отношения — разъяснение
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Юго-Западное межрегиональное управление Гоструда рассказало, как избежать подмены трудовых отношений гражданско-правовыми.

Чтобы отличить трудовые отношения от гражданско-правовых, наемному работнику следует спросить, с какой целью предприятие заключает с ним именно такую ​​форму договора.

Если требуется выполнить определенный объем работы и работник, как исполнитель, обязуетесь обеспечить заказчику эти результаты самостоятельно, тогда он вправе заключить один из гражданско-правовых договоров: договор подряда, договор о предоставлении услуг или другой.

Если же речь идет о систематическом выполнении обязанностей, относящихся к конкретной должности, специальности или трудовой функции на предприятии, в учреждении, организации и требующих присутствия на рабочем месте по определенному графику, а работодатель организует процесс работы, дает указания и контролирует исполнение – тогда это трудовые отношения между работником и работодателем.

Кроме того, вы являетесь наемным работником, если:

  • выполняете работу в интересах одного лица или организации;
  • пользуетесь оборудованием, материалами и помещением заказчика;
  • после выполнения задания трудовая деятельность продолжается;
  • получаете фиксированное вознаграждение за процесс работы, а не за результат;
  • деятельность упорядочена рабочим графиком и так далее.

В Гоструда напомнили, что по гражданско-правовому договору (соглашению) нет работодателей и работников. Есть исполнитель, который обязуется выполнить определенную работу или оказать услугу, и заказчик, принимающий и оплачивающий ее.

Такие взаимоотношения могут заключаться между любыми юридическими или физическими лицами и регулируются Гражданским кодексом Украины. На них не распространяется действие трудового законодательства.

Предметом договора есть конечный результат, а не процесс его достижения. Обе стороны – независимы и равноправны.

Заказчик не должен заботиться об условиях труда, предоставлять рабочее место и оборудование, оплачивать больничные, отпуска и т.д. Исполнитель самостоятельно организует работу и отвечает за ее своевременное выполнение.

Размер вознаграждения и срок оплаты определяются соглашением сторон, а не законодательством.

Гражданско-правовой договор заключается для выполнения разовых, а не систематических работ.

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Гоструда

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