В США родители покинули посреди дороги новорожденного ребенка, одетого только в подгузник

Супружескую пару арестовали по обвинению в жестоком обращениии.

Иллюстративное фото из открытых источников

В американском штате Колорадо арестовали супругов, оставивших своего новорожденного ребенка в автокресле посреди дороги, одетую только в подгузник. Об этом сообщает Daily Star.

Джарвиса Симса и Кристину Турман обвиняют в жестоком обращении с детьми.

Мальчик был найден на обочине дороги в Денвере. Человек, позвонивший в 911 году, остался на месте происшествия, чтобы обеспечить безопасность ребенка, прежде чем сообщить полицию.

Перед тем, как родители были идентифицированы, офис шерифа округа Адамс опубликовал фотографии автокресла на Facebook. На автокресле было написано: «Только для демонстрации. Не предназначено для продажи».

Перед арестом родителей ребенка был распространен пресс-релиз, в котором говорилось: «Мы надеемся, что кто-то узнает автокресло или знает что-то о ребенке или семье, чтобы он мог воссоединиться со своими близкими, а человек, отказавшийся от него, мог быть привлечена к ответственности».

Впоследствии офис шерифа обнародовал сообщение, в котором говорилось, что они нашли родителей младенца и что обоих арестовали по обвинению в жестоком обращении с детьми.

Младенца доставили в детскую больницу. К счастью, ни о каких травмах не сообщалось.

В ходе судебного заседания судья округа Адамс Жак Лин Рассел заявил Турман, что она представляет «как физическую, так и эмоциональную опасность» для своего сына.

Кроме того, Турман и Симс якобы поссорились из-за того, что Турман пьянствовала, когда Симс оставил ребенка на проезжей части. Турман якобы сказала полицейским, что позвонила отчиму, чтобы он ее подвез вместо того, чтобы вернуться и забрать сына.

Оба подозреваемых должны предстать перед судом 30 декабря. Супруги были освобождены под залог в размере 50 000 долларов.

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