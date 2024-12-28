Киев 29 декабря накроет густой туман – видимость будет до 500 метров

Жителей столицы предупредили о «желтом» уровне опасности.

Фото: КГГА

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Киев 29 декабря накроет густой туман. Жителей предупредили о «желтом» уровне опасности. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Жителей столицы предупредили об опасных метеорологических явлениях.

«Завтра, 29 декабря, в Киеве утром и ночью туман, видимость 200-500 м. И уровень опасности желтый. Будьте внимательны и осторожны!» — отметили в КГГА.

Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.

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