Киев 29 декабря накроет густой туман – видимость будет до 500 метров

Киев 29 декабря накроет густой туман. Жителей предупредили о «желтом» уровне опасности. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
Жителей столицы предупредили об опасных метеорологических явлениях.
«Завтра, 29 декабря, в Киеве утром и ночью туман, видимость 200-500 м. И уровень опасности желтый. Будьте внимательны и осторожны!» — отметили в КГГА.
Погодные условия могут привести к усложнению движения транспорта на отдельных участках дорог.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.