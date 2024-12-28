Себестоимость проезда в метро Киева составляет минимум 25 гривен, — депутат Киевсовета

В столичном метро сейчас действует тариф 8 грн на одну поездку.

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Себестоимость проезда в киевском метрополитене составляет минимум 25 гривен для одного пассажира. Об этом в эфире Новости. Live» заявил депутат Киевсовета Тарас Козак.

По его словам, стоимость обусловлена ​​высокой ценой на электроэнергию, количеством персонала и потребностью в обновлении подвижного состава.

Депутат добавил, что Киев тратит 3/4 расхода города на метрополитен, ведь недостаток вынуждены покрывать из бюджета города.

Как известно, в столичном метро действует тариф 8 грн на одну поездку.

Ранее в киевском метрополитене заявляли, что стоимость проезда составляет более 36 гривен.

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