Практика судов
  1. В Украине

Себестоимость проезда в метро Киева составляет минимум 25 гривен, — депутат Киевсовета

17:43, 28 декабря 2024
В столичном метро сейчас действует тариф 8 грн на одну поездку.
Себестоимость проезда в метро Киева составляет минимум 25 гривен, — депутат Киевсовета
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Себестоимость проезда в киевском метрополитене составляет минимум 25 гривен для одного пассажира. Об этом в эфире Новости. Live» заявил депутат Киевсовета Тарас Козак.

По его словам, стоимость обусловлена ​​высокой ценой на электроэнергию, количеством персонала и потребностью в обновлении подвижного состава.

Депутат добавил, что Киев тратит 3/4 расхода города на метрополитен, ведь недостаток вынуждены покрывать из бюджета города.

Как известно, в столичном метро действует тариф 8 грн на одну поездку.

Ранее в киевском метрополитене заявляли, что стоимость проезда составляет более 36 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев транспорт метро

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Следователи и прокуроры смогут ограничивать работу бизнеса, если сочтут, что бизнес может помешать расследованию

К бизнесу будут применять ограничения деятельности, в случае наличия достаточных оснований считать, что от имени юридического лица или в его интересах могут совершаться действия, направленные на избежание применения мер уголовно-правового характера или препятствование уголовному производству.

Автоматическая передача данных о состоянии здоровья для целей определения годности к службе может заработать уже в феврале 2025 года

Минобороны обещает запустить автоматическую передачу данных из медицинских учреждений о годности уже в феврале 2025 года.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о предоставлении отсрочки от мобилизации адвокатам

Депутаты предлагают предоставить отсрочку адвокатам, имеющим непрерывный стаж адвокатской деятельности 10 и более лет, не имеющим задолженности по уплате взносов и не привлекавшихся к дисциплинарной ответственности.

Ограничения на выезд для граждан в возрасте от 18 до 60 лет, подлежащих призыву, обусловлены правовым режимом военного положения и конституционным долгом – судья Верховного Суда Олеся Радышевская высказала особое мнение

Судья КАС ВС Олеся Радышевская высказала особое мнение, в котором указала, что право граждан Украины, получающих образование за границей, на пересечение государственной границы Украины ограничено.

Наличие у семьи мужчины статуса многодетной, и содержание трех детей, один из которых достиг совершеннолетия, не предоставляют ему права на отсрочку – Верховный Суд

Верховный Суд назвал условия приобретения военнообязанным, на иждивении которого находятся трое детей, права на отсрочку.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Жежера
    Олена Жежера
    голова Оболонського районного суду міста Києва
  • Олег Карплюк
    Олег Карплюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області