Себестоимость проезда в метро Киева составляет минимум 25 гривен, — депутат Киевсовета

Себестоимость проезда в киевском метрополитене составляет минимум 25 гривен для одного пассажира. Об этом в эфире Новости. Live» заявил депутат Киевсовета Тарас Козак.
По его словам, стоимость обусловлена высокой ценой на электроэнергию, количеством персонала и потребностью в обновлении подвижного состава.
Депутат добавил, что Киев тратит 3/4 расхода города на метрополитен, ведь недостаток вынуждены покрывать из бюджета города.
Как известно, в столичном метро действует тариф 8 грн на одну поездку.
Ранее в киевском метрополитене заявляли, что стоимость проезда составляет более 36 гривен.
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