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Собівартість проїзду в метро Києва становить мінімум 25 гривень, — депутат Київради

17:43, 28 грудня 2024
Наразі в столичному метро діє тариф 8 грн на одну поїздку.
Собівартість проїзду в метро Києва становить мінімум 25 гривень, — депутат Київради
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Собівартість проїзду у київському метрополітені становить мінімум 25 гривень для одного пасажира. Про це в ефірі «Новини. Live» заявив депутат Київради Тарас Козак.

За його словами, вартість обумовлена високою ціною на електроенергію, кількістю персоналу та потребою в оновленні рухомого складу. 

Депутат додав, що Київ витрачає 3/4 видатків міста на метрополітен, адже нестачу вимушені покривати з бюджету міста.

Як відомо, наразі в столичному метро діє тариф 8 грн на одну поїздку.

Раніше у київському метрополітені заявляли, що собівартість проїзду становить більше 36 гривень.

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Київ транспорт метро

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