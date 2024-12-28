Собівартість проїзду в метро Києва становить мінімум 25 гривень, — депутат Київради

Собівартість проїзду у київському метрополітені становить мінімум 25 гривень для одного пасажира. Про це в ефірі «Новини. Live» заявив депутат Київради Тарас Козак.
За його словами, вартість обумовлена високою ціною на електроенергію, кількістю персоналу та потребою в оновленні рухомого складу.
Депутат додав, що Київ витрачає 3/4 видатків міста на метрополітен, адже нестачу вимушені покривати з бюджету міста.
Як відомо, наразі в столичному метро діє тариф 8 грн на одну поїздку.
Раніше у київському метрополітені заявляли, що собівартість проїзду становить більше 36 гривень.
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