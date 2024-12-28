Військові використовують на фронті понад 96% безпілотників українського виробництва, — Рустем Умєров

Військові на фронті використовують більш ніж 96% безпілотників, вироблених в Україні. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
За його словами, завдяки активному розвитку оборонно-промислового комплексу в Україні у 2024 році галузь дронів значно наростила обсяги виробництва.
Умєров зазначив, що БпЛА українського виробництва забезпечили 96,2% потреб Сил оборони цього року.
«Завдяки замовленням Міноборони вітчизняному виробництву ми закриваємо ключові потреби воїнів, водночас зменшуючи залежність від поставок партнерів», - підкреслив міністр.
Зокрема, у 2024 році українські підприємства виготовили та зібрали:
«Такі цифри свідчать про новий рівень ефективності у взаємодії між державою та українськими виробниками БПЛА. Співпраця з вітчизняними підприємствами буде нашим пріоритетом і у 2025 році», - наголосив Рустем Умєров.
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