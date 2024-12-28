Военные используют на фронте более 96% беспилотников украинского производства, — Рустем Умеров

Беспилотники отечественного производства обеспечили 96,2% потребностей сил обороны в этом году.

Фото: Министерство обороны Украины

Военные на фронте используют более 96% беспилотников, производимых в Украине. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров.

По его словам, благодаря активному развитию оборонно-промышленного комплекса в Украине в 2024 году отрасль дронов значительно нарастила объемы производства.

Умеров отметил, что БПЛА украинского производства обеспечили 96,2% потребностей сил обороны в этом году.

«Благодаря заказу Минобороны отечественному производству мы закрываем ключевые потребности воинов, в то же время уменьшая зависимость от поставок партнеров», - подчеркнул министр.

В частности, в 2024 году украинские предприятия изготовили и собрали:

свыше 1.5 миллиона FPV-дронов (вместе с ДССЗЗИ)

ударные коптеры-бомберы

самолеты-камикадзе

разведывательные дроны-крылья

дальнобойные deepstrike-дроны

Такие цифры свидетельствуют о новом уровне эффективности во взаимодействии между государством и украинскими производителями БПЛА. Сотрудничество с отечественными предприятиями будет нашим приоритетом и в 2025 году», - подчеркнул Рустем Умеров.

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