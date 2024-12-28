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В Хмельницкой области мужчина отказался от мобилизации, потому что «за ним не заехали работники ТЦК» — что решил суд

18:55, 28 декабря 2024
Мужчина объяснил, что он не пришел в ТЦК, потому что военные обещали его забрать, а он не смог прибыть, поскольку «нечем было приехать, потому что автобусы не ходят».
В Хмельницкой области мужчина отказался от мобилизации, потому что «за ним не заехали работники ТЦК» — что решил суд
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В Хмельницкой области мужчина отказался от мобилизации в армию, потому что «за ним не заехали работники ТЦК». Приговор по делу №685/730/24 вынес Теофипольский районный суд Хмельницкой области.

Как указывается в материалах, в апреле 2024 года мужчину сочли годным к мобилизации. Ему дали повестку и ему предстояло прибыть в ТЦК для отправки в воинскую часть, однако житель Хмельницкой области уклонился от мобилизации.

На суде мужчина объяснил, что он не пришел в ТЦК, потому что военные обещали его забрать, а он не смог прибыть в ТЦК, поскольку «нечем было приехать, потому что автобусы не ходят». Больше житель Хмельницкой области в территориальный центр комплектования не приходил.

Суд проанализировал дело и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ.

Его приговорили к 4 годам лишения свободы. Поскольку мужчина был судим за другое преступление и находился на испытательном сроке, его приговорили к 6 годам тюрьмы.

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