В Ровно дети отравились угарным газом — что известно об обстоятельствах трагедии

Детей госпитализировали в больницу.

В субботу, 28 декабря, в Ровно двое детей попали в больницу из-за отравления угарным газом. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В больницу госпитализировали мальчика 2019 г.р. и девочку 2016 г.р. с диагнозом «Отравление угарным газом».

Обстоятельства происшествия выясняются.

В ГСЧС напомнили, что отравление угарным газом чаще всего происходит из-за отсутствия тяги в дымоходах, нарушения правил пользования газом и системами вентиляции.

Ранее в Виннице три человека отравились угарным газом из-за неправильно смонтированного оборудования.

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