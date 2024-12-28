Незаконно завышала себе зарплату — сообщено о подозрении бывшему бухгалтеру ФЛП на Днепропетровщине

Подозреваемая в течение четырех лет безосновательно завышала себе заработную плату.

В Днепропетровской области сообщено о подозрении бывшему главному бухгалтеру одного из ФЛП города Каменское, которая незаконно завышала себе заработную плату и нанесла ущерб на 1,5 млн грн. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Женщине инкриминируют присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, подделку документов на перевод и их использование и отмывание имущества, полученного преступным путем (ч. 2, 3, 4 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемая в течение четырех лет безосновательно завышала себе заработную плату.

Она вносила ложные данные о суммах своей заработной платы в систему интернет-банкинга, на основании которых незаконно начислялись средства.

Таким образом женщина нанесла ущерб местному предпринимателю почти на 1,5 млн гривен.

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