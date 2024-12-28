В Киеве будут судить мужчину, совершившего разбойное нападение на супружескую пару в сквере

Злоумышленник несколько раз ударил мужчину, после чего отобрал мобильный телефон и кошелек с деньгами и скрылся.

В Киеве следователи направили в суд обвинительный акт в отношении 25-летнего киевлянина, напавшего на супружескую пару в сквере. Злоумышленник нанес телесные повреждения мужчине и завладел его имуществом. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел в сквере Соломенского района. Потерпевший вместе с женой отдыхал, когда к ним подошел злоумышленник, несколько раз ударил мужчину, после чего отобрал мобильный телефон и кошелек с деньгами и скрылся.

Позже полицейские задержали нападающего, а похищенный гаджет изъяли как вещественное доказательство. Злоумышленником оказался 25-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Теперь нападавшему грозит до десяти лет лишения свободы.

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