У Києві судитимуть чоловіка, який вчинив розбійний напад на подружню пару у сквері

Зловмисник кілька разів вдарив чоловіка, після чого відібрав мобільний телефон та гаманець із грошима й утік.

У Києві слідчі скерували до суду обвинувальний акт стосовно 25-річного киянина, який напав на подружню пару у сквері. Зловмисник завдав тілесних ушкоджень чоловікові та заволодів його майном. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Інцидент стався у сквері Солом’янського району. Потерпілий разом із дружиною відпочивав, коли до них підійшов зловмисник, кілька разів вдарив чоловіка, після чого відібрав мобільний телефон та гаманець із грошима й утік.

Згодом поліцейські затримали нападника, а викрадений ґаджет вилучили як речовий доказ. Зловмисником виявився 25-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Тепер нападнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

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