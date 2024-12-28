Практика судів
  1. В Україні

У Києві судитимуть чоловіка, який вчинив розбійний напад на подружню пару у сквері

23:27, 28 грудня 2024
Зловмисник кілька разів вдарив чоловіка, після чого відібрав мобільний телефон та гаманець із грошима й утік.
У Києві судитимуть чоловіка, який вчинив розбійний напад на подружню пару у сквері
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві слідчі скерували до суду обвинувальний акт стосовно 25-річного киянина, який напав на подружню пару у сквері. Зловмисник завдав тілесних ушкоджень чоловікові та заволодів його майном. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Інцидент стався у сквері Солом’янського району. Потерпілий разом із дружиною відпочивав, коли до них підійшов зловмисник, кілька разів вдарив чоловіка, після чого відібрав мобільний телефон та гаманець із грошима й утік.

Згодом поліцейські затримали нападника, а викрадений ґаджет вилучили як речовий доказ. Зловмисником виявився 25-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

Тепер нападнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Національна поліція Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують створити Кіберсили ЗСУ, які зможуть залучати кіберрезервістів без статусу військовослужбовців

Кіберсили будуть діяти під безпосереднім військовим керівництвом Головнокомандувача ЗСУ, а на політичному рівні – під загальним керівництвом Президента як Верховного Головнокомандувача ЗСУ.

У Раді зареєстрували законопроект щодо дозволу на виїзд з України на навчання

Як раніше пояснював співавтор законопроекту, йдеться про виїзд на навчання до закордонних вишів чоловіків до 25 років.

Кабмін схвалив законопроект про створення в Україні Вищого адміністративного суду

Новий Вищий адміністративний суд, який пропонується створити на вимогу МВФ, не слід плутати з Вищим адміністративним судом, який здійснював правосуддя до грудня 2017 року.

До Кримінального кодексу введено порядок застосування спеціальної конфіскації до юридичних осіб

Новий закон запроваджує можливість застосування спеціальної конфіскації до юридичної особи.

Для всіх харчових продуктів буде ціна за кілограм чи за літр – депутати внесли євроінтеграційний законопроект

Наразі українське законодавство не містить чітких вимог щодо обов'язкового зазначення ціни за одиницю виміру товару, що ускладнює споживачам можливість здійснення свідомого вибору та порівняння цін на товари.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Жежера
    Олена Жежера
    голова Оболонського районного суду міста Києва
  • Олег Карплюк
    Олег Карплюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області