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Может ли дистанционный работник получить отпуск за ненормированный рабочий день

08:18, 29 декабря 2024
Стало известно, предоставляется ли отпуск за ненормированный рабочий день, если работник работает дистанционно.
Может ли дистанционный работник получить отпуск за ненормированный рабочий день
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Северо-Восточное межрегиональное управление Гоструда разъяснило, предоставляется ли отпуск за ненормированный рабочий день, если работник работает дистанционно.

Согласно ч. 5 ст. 60-2 КЗоТ при дистанционной работе работник распределяет рабочее время по своему усмотрению, на него не распространяются правила внутреннего трудового распорядка, если иное не определено трудовым договором.

При этом общая продолжительность рабочего времени не может превышать нормы, предусмотренные ст. 50 и 51 КЗоТ. Поэтому можно сделать вывод, что работник, работающий дистанционно, должен работать в пределах нормы рабочего времени.

В то же время в п. 18 Типовой формы трудового договора о дистанционной работе отмечается, что работнику, с которым заключен договор о дистанционной работе, предоставляются другие виды отпусков, предусмотренные законодательством, коллективным договором, соглашением и этим договором.

Таким образом, если в письменном трудовом договоре о дистанционной работе отмечено, что за ненормированный рабочий день предоставляется отпуск, то его необходимо предоставлять.

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Гоструда отпуск

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