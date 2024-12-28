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Мужчина дважды получал повестки, однако он отказался от мобилизации — как его наказал суд

17:25, 28 декабря 2024
Суд признал неискренним раскаяние мужчины, который дважды отказался от мобилизации.
Мужчина дважды получал повестки, однако он отказался от мобилизации — как его наказал суд
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На Днепропетровщине мужчина дважды получал повестки, однако отказался от мобилизации. Приговор по делу №181/1662/24 вынес Межевский районный суд Днепропетровской области.

Как указывается в материалах дела, мужчине дважды давали повестку – в июне и сентябре 2024 года. Однако он отказался получать документ и уклонился от мобилизации.

На суде мужчина заявил, что «не возражает против объяснений, данных им в ходе досудебного расследования. В совершенном раскаивается».

Суд не учел заявление мужчине о «раскаянии», поскольку «раскаяние включает в себя искреннее сожаление по поводу совершенного преступления и осуждение своего поведения. Обвиняемый не жалеет о содеянном, не желает исправить сложившуюся ситуацию. В период военного положения, во время агрессии врага, осознавая особую важность пребывания в составе Вооруженных Сил Украины, открыто отказался выполнить предусмотренный ст. 65 Конституции Украины обязанность по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины».

Суд признал мужчину виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины («Уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации») и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

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