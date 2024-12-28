В Киевской области арендатор застрелил владельца жилья и скрылся на его авто

Злоумышленником оказался 32-летний уроженец Ровенщины.

В Киевской области правоохранители задержали и сообщили о подозрении мужчине, который выстрелил в знакомого и скрылся на его авто.

Как сообщила полиция Киевской области, инцидент произошел в селе Пуховка. Фигурант в ходе конфликта с 62-летним потерпевшим, у которого арендовал жилье, произвел около пяти выстрелов в область головы, шеи и грудной клетки. После совершенного злоумышленник проник в гаражное помещение, угнал автомобиль погибшего и уехал в неизвестном направлении.

Полицейские установили местонахождение 32-летнего уроженца Ровенщины и задержали его.

В суде подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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