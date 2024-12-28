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Срок бронирования и хранения автономеров на период сбоя в реестрах продлен автоматически — МВД

22:58, 28 декабря 2024
После возобновления работы государственных реестров граждане смогут закрепить номерные знаки во время перерегистрации транспортного средства.
Срок бронирования и хранения автономеров на период сбоя в реестрах продлен автоматически — МВД
Фото: hsc.gov.ua
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Главный сервисный центр МВД сообщил, что в связи со сбоем в работе некоторых государственных реестров временно приостановлено предоставление отдельных регистрационных услуг с транспортными средствами, связанными с изменением владельца.

«Однако автовладельцам, которые забронировали или оставили на ответственное хранение номерной знак, чтобы закрепить его за другим автомобилем, не стоит переживать. Срок действия бронирования и хранения автоматически продлевается», - заявили в ведомстве.

Также там добавили, после возобновления работы государственных реестров, граждане смогут закрепить указанные номерные знаки во время перерегистрации транспортного средства. Для получения этой услуги будет установлен дополнительный период.

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МВД сервисный центр МВД автомобиль

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