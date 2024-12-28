Термін бронювання та зберігання автономерів на період збою в реєстрах продовжено автоматично — МВС

Після відновлення роботи державних реєстрів, громадяни зможуть закріпити номерні знаки під час перереєстрації транспортного засобу.

Фото: hsc.gov.ua

Головний сервісний центр МВС повідомив, що у зв’язку зі збоєм в роботі деяких державних реєстрів, тимчасово призупинено надання окремих реєстраційних послуг із транспортними засобами, повʼязаних зі зміною власника.

«Однак автовласникам, які забронювали чи залишили на відповідальне зберігання номерний знак, аби закріпити його за іншим авто, не варто перейматись. Термін дії бронювання та зберігання автоматично продовжується», - заявили у відомстві.

Також там додали, після відновлення роботи державних реєстрів, громадяни зможуть закріпити вищезазначені номерні знаки під час перереєстрації транспортного засобу. Для отримання цієї послуги буде встановлено додатковий період.

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