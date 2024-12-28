На Київщині орендар застрелив власника житла та втік на його авто

Зловмисником виявився 32-річний уродженець Рівненщини.

На Київщині правоохоронці затримали та повідомили про підозру чоловіку, який вистрілив у знайомого та втік на його авто.

Як повідомила поліція Київської області, інцидент стався у селі Пухівка. Фігурант у ході конфлікту з 62-річним потерпілим, у якого орендував житло, здійснив близько п'яти пострілів у область голови, шиї та грудної клітини. Після скоєного зловмисник проник до гаражного приміщення, викрав автомобіль загиблого та поїхав у невідомому напрямку.

Поліцейські встановили місцеперебування 32-річного уродженця Рівненщини та затримали.

У суді підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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