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На Київщині орендар застрелив власника житла та втік на його авто

22:00, 28 грудня 2024
Зловмисником виявився 32-річний уродженець Рівненщини.
На Київщині орендар застрелив власника житла та втік на його авто
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На Київщині правоохоронці затримали та повідомили про підозру чоловіку, який вистрілив у знайомого та втік на його авто.

Як повідомила поліція Київської області, інцидент стався у селі Пухівка. Фігурант у ході конфлікту з 62-річним потерпілим, у якого орендував житло, здійснив близько п'яти пострілів у область голови, шиї та грудної клітини. Після скоєного зловмисник проник до гаражного приміщення, викрав автомобіль загиблого та поїхав у невідомому напрямку.

Поліцейські встановили місцеперебування 32-річного уродженця Рівненщини та затримали.

У суді підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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