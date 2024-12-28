Чоловік двічі отримував повістки, проте він відмовився від мобілізації — як його покарав суд

Суд визнав нещирим каяття чоловіка, який двічі відмовився від мобілізації.

На Дніпропетровщині чоловік двічі отримував повістки, проте він відмовився від мобілізації. Вирок у справі № 181/1662/24 виніс Межівський районний суд Дніпропетровської області.

Як вказується у матеріалах справи, чоловіку двічі давали повістку - у червні та вересні 2024 року. Проте він категорично відмовився отримувати документ та ухилився від мобілізації.

На суді чоловік заявив, що «не заперечує проти пояснень, даних ним під час досудового розслідування. В скоєному розкаюється».

Суд не врахував заяву чоловіку про «розкаяння», оскільки «каяття включає в себе щирий жаль щодо вчиненого злочину та осуд своєї поведінки. Обвинувачений не шкодує про вчинене, не бажає виправити ситуацію, що склалася. В період воєнного стану, під час військової агресії ворога, усвідомлюючи особливу важливість перебування в складі Збройних Сил України, відкрито відмовився виконати передбачений ст. 65 Конституції України обов`язок щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України».

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України («Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації») і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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