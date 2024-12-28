Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Чоловік двічі отримував повістки, проте він відмовився від мобілізації — як його покарав суд

17:25, 28 грудня 2024
Суд визнав нещирим каяття чоловіка, який двічі відмовився від мобілізації.
Чоловік двічі отримував повістки, проте він відмовився від мобілізації — як його покарав суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Дніпропетровщині чоловік двічі отримував повістки, проте він відмовився від мобілізації. Вирок у справі № 181/1662/24 виніс Межівський районний суд Дніпропетровської області.

Як вказується у матеріалах справи, чоловіку двічі давали повістку - у червні та вересні 2024 року. Проте він категорично відмовився отримувати документ та ухилився від мобілізації.

На суді чоловік заявив, що «не заперечує проти пояснень, даних ним під час досудового розслідування. В скоєному розкаюється».

Суд не врахував заяву чоловіку про «розкаяння», оскільки «каяття включає в себе щирий жаль щодо вчиненого злочину та осуд своєї поведінки. Обвинувачений не шкодує про вчинене, не бажає виправити ситуацію, що склалася. В період воєнного стану, під час військової агресії ворога, усвідомлюючи особливу важливість перебування в складі Збройних Сил України, відкрито відмовився виконати передбачений ст. 65 Конституції України обов`язок щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України».

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 Кримінального кодексу України («Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації») і призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд повістка судова практика мобілізація військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Слідчі і прокурори зможуть обмежувати роботу бізнесу, якщо вважатимуть, що бізнес може перешкодити розслідуванню

До бізнесу будуть застосовувати обмеження діяльності, у разі наявності достатніх підстав вважати, що від імені юридичної особи чи в її інтересах можуть вчинятися дії, спрямовані на уникнення застосування заходів кримінально-правового характеру чи перешкоджання кримінальному провадженню.

Автоматична передача даних про стан здоров’я для цілей визначення придатності до служби може запрацювати вже у лютому 2025 року

Міноборони обіцяє запустити автоматичне передання даних з медичних закладів про придатність вже у лютому 2025 року.

У Верховній Раді зареєстрували законопроект щодо надання відстрочки від мобілізації адвокатам

Депутати пропонують надати відстрочку адвокатам, які мають безперервний стаж адвокатської діяльності 10 і більше років, не мають заборгованості зі сплати внесків та не притягувалися до дисциплінарної відповідальності.

Обмеження на виїзд для громадян віком від 18 до 60 років, які підлягають призову, зумовлені правовим режимом воєнного стану та конституційним обов`язком – суддя Верховного Суду Олеся Радишевська висловила окрему думку

Суддя КАС ВС Олеся Радишевська висловила окрему думку, в якій вказала, що право громадян України, які здобувають освіту за кордоном, на перетин державного кордону України є обмеженим.

Наявність у сім’ї чоловіка статусу багатодітної, та утримання ним трьох дітей, один з яких досяг повноліття, не надають йому права на відстрочку – Верховний Суд

Верховний Суд назвав умови набуття військовозобов’язаним, на утриманні якого перебувають троє дітей, права на відстрочку.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Жежера
    Олена Жежера
    голова Оболонського районного суду міста Києва
  • Олег Карплюк
    Олег Карплюк
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області