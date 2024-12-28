Незаконно завищувала собі зарплату — повідомлено про підозру колишньому бухгалтеру ФОПа на Дніпропетровщині

Підозрювана упродовж чотирьох років безпідставно завищувала собі заробітну плату.

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На Дніпропетровщині повідомлено про підозру колишньому головному бухгалтеру одного із ФОПів міста Кам'янське, яка незаконно завищувала собі заробітну плату та завдала збитків на 1,5 млн грн. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Жінці інкримінують привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, підробку документів на переказ і їх використання та відмивання майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 2, 3, 4 ст. 191, ч. 1, 2 ст. 200, ч. 1 ст. 209 КК України).

За даними слідства, підозрювана упродовж чотирьох років безпідставно завищувала собі заробітну плату.

Вона вносила неправдиві дані про суми своєї заробітної плати до системи інтернет-банкінгу, на підставі яких незаконно нараховувались кошти.

У такий спосіб жінка завдала збитків місцевому підприємцю на майже 1,5 млн гривень.

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