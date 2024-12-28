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У Рівному діти отруїлися чадним газом — що відомо про обставини трагедії

23:56, 28 грудня 2024
Дітей госпіталізували до лікарні.
У Рівному діти отруїлися чадним газом — що відомо про обставини трагедії
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У суботу, 28 грудня, у Рівному двоє дітей потрапили до лікарні через отруєння чадним газом. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

До лікарні госпіталізували хлопчика 2019 р.н. та дівчинку 2016 р.н. з діагнозом «Отруєння чадним газом».

Обставини події з’ясовуються.

У ДСНС нагадали, що отруєння чадним газом найчастіше трапляється через відсутність тяги в димоходах, порушення правил користування газом і системами вентиляції.

Раніше у Вінниці троє людей отруїлися чадним газом через неправильно змонтоване обладнання.

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ДСНС Рівне

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