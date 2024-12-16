У Вінниці троє людей отруїлися чадним газом через неправильно змонтоване обладнання

У Вінниці три людини опинилися в лікарні після отруєння чадним газом.

Фото: nov-rada.gov.ua

У Вінниці троє людей потрапили до лікарні з отруєнням чадним газом. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Постраждали особи віком 81, 71 і 59 років.

Попередньою причиною інциденту стало неправильно змонтоване газове обладнання, яке стало джерелом витоку газу. Всі постраждалі були госпіталізовані для надання медичної допомоги.

Рятувальники нагадують, що симптоми отруєння чадним газом включають головний біль, нудоту, прискорене дихання, слабкість, запаморочення та відчуття втоми.

Рекомендації при отруєнні чадним газом:

Забезпечити доступ до свіжого повітря;

Вивести потерпілого на вулицю, надати першу домедичну допомогу та викликати «103»;

Підкласти подушку під голову, розстебнути комір і пояс;

Викликати аварійну газову службу за номером «104»;

Вимкнути всі прилади, які можуть генерувати чадний газ.

Рятувальники закликають громадян бути обережними та регулярно перевіряти стан газових приладів, щоб уникнути таких небезпечних ситуацій.

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