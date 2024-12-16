У Вінниці троє людей отруїлися чадним газом через неправильно змонтоване обладнання

У Вінниці троє людей потрапили до лікарні з отруєнням чадним газом. Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Постраждали особи віком 81, 71 і 59 років.
Попередньою причиною інциденту стало неправильно змонтоване газове обладнання, яке стало джерелом витоку газу. Всі постраждалі були госпіталізовані для надання медичної допомоги.
Рятувальники нагадують, що симптоми отруєння чадним газом включають головний біль, нудоту, прискорене дихання, слабкість, запаморочення та відчуття втоми.
Рекомендації при отруєнні чадним газом:
Рятувальники закликають громадян бути обережними та регулярно перевіряти стан газових приладів, щоб уникнути таких небезпечних ситуацій.
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