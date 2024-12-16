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В Виннице три человека отравились угарным газом из-за неправильно смонтированного оборудования

22:18, 16 декабря 2024
В Виннице три человека оказались в больнице после отравления угарным газом.
В Виннице три человека отравились угарным газом из-за неправильно смонтированного оборудования
Фото: nov-rada.gov.ua
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В Виннице три человека попали в больницу с отравлением угарным газом. Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Пострадали лица в возрасте 81, 71 и 59 лет.

Предварительной причиной инцидента стало неправильно смонтированное газовое оборудование, которое стало источником утечки газа. Все пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.

Спасатели напоминают, что симптомы отравления угарным газом включают головную боль, тошноту, учащенное дыхание, слабость, головокружение и чувство усталости.

Рекомендации при отравлении угарным газом:

  • Обеспечить доступ к свежему воздуху;
  • Вывести пострадавшего на улицу, оказать первую домедицинскую помощь и вызвать «103»;
  • Подложить подушку под голову, расстегнуть воротник и пояс;
  • Вызвать аварийную газовую службу по номеру «104»;
  • Выключить все приборы, которые могут генерировать угарный газ.

Спасатели призывают граждан быть осторожными и регулярно проверять состояние газовых приборов, чтобы избежать таких опасных ситуаций.

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Винница отравление газ

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