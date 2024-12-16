Практика судов
  1. В Украине

За год 55 тысяч украинцев получили отказ в пересечении границы — Госпогранслужба

21:06, 16 декабря 2024
Основную категорию получивших отказ составляют мужчины от 18 до 60 лет.
За год 55 тысяч украинцев получили отказ в пересечении границы — Госпогранслужба
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

С начала 2024 года отказ в пересечении границы получили почти 55 тысяч человек, преимущественно – это военнообязанные мужчины. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Укринформ.

«За 11 месяцев этого года пересекли границу с Украиной 3,2 млн человек. Отказ получили около 55 тысяч украинцев. Основную категорию получивших отказ составляют мужчины от 18 до 60 лет. Также есть категория граждан, каким решением уполномоченных государственных органов запрещено пересекать границу», – отметил Демченко.

Спикер ГПСУ указал, что динамика демонстрирует уменьшение попыток незаконного пересечения границы.

Кроме того, пограничники разоблачают преступные группы, занимающиеся незаконной переправкой. В частности, за время действия военного положения уже разоблачено более 700 таких групп. Из них 330 в этом году.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

пограничники Государственная пограничная служба граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕС подписал контракты на создание альтернативы Starlink для обеспечения зашифрованного высокоскоростного доступа к интернету

Еврокомиссия подписала контракты на разработку системы IRIS-2, которая будет передавать зашифрованный высокоскоростной широкополосный доступ к интернету правительствам, разведкам, военным и отдаленным регионам.

Основания для утраты гражданства расширят, а понятие «непрерывное проживание на территории Украины» – изменят – Рада рассмотрит законопроект Президента

Верховная Рада рассмотрит законопроект Президента о множественном гражданстве, изменении значения понятия «непрерывное проживание на территории Украины» и оснований утраты гражданства.

ЕС подал в суд на Великобританию за нарушение свободного передвижения по соглашению о Brexit

Европейская комиссия говорит, что у Великобритании «недостатки» в выполнении условий соглашения.

Подача заявлений о предоставлении отсрочки с контактными данными не является уточнением военно-учетных данных – апелляционный суд

Апелляционный админсуд указал, что заявления о предоставлении отсрочки от мобилизации не касаются вопроса уточнения учетных данных, поэтому их подача не может считаться уточнением военно-учетных данных.

Дмитрий Лубинец требует провести служебное расследование в связи с издевательствами над военнослужащими

После публикации данных об издевательствах над военнослужащими Омбудсмен направил письма Генштабу и ВСП.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олена Шумейко
    Олена Шумейко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва