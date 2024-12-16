За год 55 тысяч украинцев получили отказ в пересечении границы — Госпогранслужба

Основную категорию получивших отказ составляют мужчины от 18 до 60 лет.

С начала 2024 года отказ в пересечении границы получили почти 55 тысяч человек, преимущественно – это военнообязанные мужчины. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает Укринформ.

«За 11 месяцев этого года пересекли границу с Украиной 3,2 млн человек. Отказ получили около 55 тысяч украинцев. Основную категорию получивших отказ составляют мужчины от 18 до 60 лет. Также есть категория граждан, каким решением уполномоченных государственных органов запрещено пересекать границу», – отметил Демченко.

Спикер ГПСУ указал, что динамика демонстрирует уменьшение попыток незаконного пересечения границы.

Кроме того, пограничники разоблачают преступные группы, занимающиеся незаконной переправкой. В частности, за время действия военного положения уже разоблачено более 700 таких групп. Из них 330 в этом году.

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