Налоговая отмечает, что утвержденная форма справки о доходах, которую должны предоставлять налоговые агенты по требованию физлица, действующим законодательством не предусмотрена.

Налоговая служба в Ивано-Франковской области сообщает, какие сведения должна содержать справка о доходах физлица.

Отмечается, что согласно пп. "в" п. 176.1 ст. 176 Налогового кодекса Украины налогоплательщики обязаны подавать налоговую декларацию об имущественном положении и доходах по установленной форме.

По требованию контролирующего органа и в пределах его полномочий, определенных законодательством, налогоплательщики обязаны предъявлять документы и сведения, связанные с возникновением дохода или права на получение налоговой скидки, исчислением и уплатой налога и подтверждать необходимыми документами достоверность сведений, указанных в налоговой декларации по этому налогу.

При этом лица, которые в соответствии с НКУ имеют статус налоговых агентов, обязаны подавать по требованию плательщика налога сведения о сумме уплаченного в его пользу дохода, сумме примененных социальных налоговых льгот и сумме удержанного налога (пп. «в» п. 176.2 ст. 176 НКУ).

Учитывая, что утвержденной формы справки о доходах, которую должны предоставлять налоговые агенты по требованию налогоплательщика, нормами действующего законодательства не предусмотрено, то справка предоставляется в произвольной форме, в которой, кроме общей информации о физическом лице (ФИО, регистрационный номер учетной карточки, период работы), обязательно указывается следующая информация:

- сумма начисленного налогооблагаемого дохода (помесячно и общей суммой);

- размер и сумма налоговой социальной льготы;

- сумма начисленного и удержанного налога на доходы физических лиц.

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