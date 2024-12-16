Избран председатель Татарбунарского районного суда Одесской области

Суд возглавил Кирилл Олейник.

В Татарбунарском районном суде Одесской области состоялось собрание судей.

Как сообщили в суде, путем тайного голосования на должность председателя Татарбунарского райсуда сроком на три года избран Кирилл Олейник.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Добавим, еще был избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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