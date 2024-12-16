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Дожди, мокрый снег и штормовой ветер – украинцев предупредили об опасных погодных условиях

22:00, 16 декабря 2024
Украинцам советуют соблюдать правила безопасности во время непогоды.
Дожди, мокрый снег и штормовой ветер – украинцев предупредили об опасных погодных условиях
Фото: UkrHMC
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Завтра, 17 декабря, в Украине ожидается облачная погода с умеренными дождями, местами с мокрым снегом. Температура ночью будет колебаться от 0 до +5°С, а днем в южных регионах прогреется до +12°С. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

В столице прогнозируют дожди, облачность и сильный западный ветер со скоростью 7-12 м/с, с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью составит +1...+3°С, днем +5...+7°С.

Специалисты призывают жителей города соблюдать правила безопасности во время непогоды:

  • закрывать окна;
  • убирать с балконов вещи, которые могут выпасть;
  • держаться подальше от рекламных щитов, деревьев и линий электропередач;
  • избегать парковки авто рядом с потенциально опасными объектами.

Погодные условия в регионах:

  • В восточных и северо-восточных областях ожидается мокрый снег.
  • В южных регионах возможен небольшой дождь.
  • Температура днем составит +3...+8°С, а в южных областях поднимется до +12°С.

Штормовые предупреждения:

На 17 декабря в Украине объявлен первый (желтый) уровень опасности из-за порывов ветра 15-20 м/с (за исключением Закарпатья). Непогода может вызвать трудности в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также затруднить движение транспорта.

Кроме того, синоптики предупреждают о третьем уровне снеголавинной опасности на высокогорье восточной части Закарпатской области из-за снегопадов и метелей. Остается риск схода лавин до 17 декабря.

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