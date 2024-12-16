Дощі, мокрий сніг та штормовий вітер – українців попередили про небезпечні погодні умови

Українцям радять дотримуватися правил безпеки під час негоди.

Фото: UkrHMC

Завтра, 17 грудня, в Україні очікується хмарна погода з помірними дощами, місцями з мокрим снігом. Температура вночі коливатиметься від 0 до +5°С, а вдень у південних регіонах прогріється до +12°С. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У столиці прогнозують дощі, хмарність і сильний західний вітер зі швидкістю 7-12 м/с, із поривами до 15-18 м/с. Температура повітря вночі становитиме +1…+3°С, удень +5…+7°С.

Фахівці закликають мешканців міста дотримуватися правил безпеки під час негоди:

зачиняти вікна;

прибирати з балконів речі, які можуть випасти;

триматися подалі від рекламних щитів, дерев та ліній електропередач;

уникати паркування авто поруч із потенційно небезпечними об’єктами.

Погодні умови в регіонах:

У східних і північно-східних областях очікується мокрий сніг.

У південних регіонах можливий невеликий дощ.

Температура вдень становитиме +3…+8°С, а в південних областях підніметься до +12°С.

Штормові попередження:

На 17 грудня в Україні оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки через пориви вітру 15-20 м/с (за винятком Закарпаття). Негода може спричинити труднощі в роботі енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також ускладнити рух транспорту.

Окрім того, синоптики попереджають про третій рівень сніголавинної небезпеки на високогір’ї східної частини Закарпатської області через снігопади та хуртовини. Залишається ризик сходження лавин до 17 грудня.

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